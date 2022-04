Udinese-Inter: dopo un ko è (quasi) sempre rabbia nerazzurra, i friulani tremano

L' Udinese dovrà temere la rabbia nerazzurra più che lo scoramento per la clamorosa sconfitta di Bologna . Quest'anno, infatti, l' Inter ha sempre reagito a una sconfitta nel migliore dei modi, tranne una volta. Insomma, Simone Inzaghi è riuscito a inculcare nei suoi la capacità di rialzarsi dopo un gancio. Sarà così anche in Friuli? Certo, l'Inter non è più padrona del suo destino, ma intanto riprendere a marciare non sarebbe male per Lautaro e compagni .

Inter: una stagione con sette sconfitte, due consecutive

L'Inter quest'anno ha subito in tutte le competizioni sette sconfitte. Solo una volta si è inceppata, ritrovando la via della vittoria solo dopo quattro turni (due ko e un pari consecutivi). Il primo dispiacere è del 15 settembre, 0-1 in casa con il Real Madrid in Champions League. Tre giorni dopo, in campionato, la valanga nerazzurra si abbatte sul Bologna (quoque tu): 6-1. Il 16 ottobre prima sconfitta in campionato, con la Lazio (3-1 all'Olimpico). Riscatto ancora tre giorni dopo, in Champions League: 3-1 allo Sheriff. Il 7 dicembre è ancora il Real Madrid, in Champions, a battere Handanovic e compagni per 2-0. Il 12, in campionato, nuova goleada: 4-0 al Cagliari. Il 5 febbraio il Milan rimonta e vince 2-1 in campionato, ma l'8 febbraio in Coppa Italia l'Inter si rimette in carreggiata battendo 2-0 la Roma.

Inter: la crisi arriva a febbraio

Il 16 febbraio il Liverpool passa 2-0 a San Siro nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'Inter questa volta non riesce a reagire, tanto è vero che il 20 febbraio il Meazza viene ancora violato, con lo stesso punteggio, questa volta dal Sassuolo. Il 25 febbraio, sempre in campionato, i nerazzurri si inceppano ancora al Luigi Ferraris, pareggiando 0-0 con il Genoa. È il momento di crisi che fa scivolare in classifica la squadra di Inzaghi. Due mesi dopo, è attualità, il 2-1 subito a Bologna, in rimonta. C'è l'Udinese per reagire, ma intanto lo scudetto potrebbe essere scappato via, sotto i piedi di Radu.