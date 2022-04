Inter, senti Bastoni: "Mia figlia Azzurra? La prossima la chiameremo Nera..."

"Ho una figlia che si chiama Azzurra. Per la Nazionale? In realtà abbiamo intenzione di farne un'altra e chiamarla Nera...". Le parole sono di Alessandro Bastoni nell'ultima intervista rilasciata a Dazn per la rubrica "Day Off", condotta da Diletta Leotta. Una battuta che ha mandato letteralemente in visibilio sui social i tifosi dell'Inter.