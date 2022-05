Inter-Empoli, si va verso il tutto esaurito: già venduti 65 mila biglietti

Già 65mila biglietti venduti a San Siro: per la prossima sfida di Serie A Inter-Empoli , si profila il tutto esaurito. In casa nerazzurra mancano infatti solo diecimila posti da occupare ed è scattata la caccia al tagliando d'ingresso.

Inter-Empoli, è caccia al biglietto: già 65mila tagliandi venduti

La gara, sempre più "chiave" nel testa a testa Scudetto col Milan, è in programma venerdì 6 maggio alle 18.45. Una eventuale vittoria dei nerazzurri - attualmente a 75 punti - sancirebbe il ritorno in vetta, quantomeno provvisorio, da parte della band di Simone Inzaghi, in attesa della partita del Milan (primo a quota 77), impegnato allo stadio "Marcantonio Bentegodi" contro il Verona nella gara di domenica 8 maggio alle 20,45, più di 48 ore dopo in pratica.

Inter: per l'ultima con la Samp, 14mila "pass" in prelazione

Inoltre, per l'ultimo match casalingo e dell'anno di Handanovic e compagni, contro la Sampdoria il 22 maggio (data che ai nerazzurri rimembra il Triplete), sono già stati venduti 14mila biglietti in prelazione. Il match coi blucerchiati arriverà dopo l'Empoli, la finale di Coppa Italia contro la Juventus (l'11 maggio all'Olimpico di Roma) e la trasferta di Cagliari, in programma domenica 15 alle 20,45.