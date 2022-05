Inzaghi: “L’Inter non mollerà fino alla fine, può succedere di tutto”

L’Inter ritrova il sorriso dopo lo shock del ko di Bologna e resta in corsa per lo scudetto. A Udine la squadra di Simone Inzaghi passa per 2-1, non senza qualche sofferenza nel finale, restando a -2 dai rossoneri che nel pomeriggio avevano battuto nel finale la Fiorentina grazie a un gol di Leao.

L'Inter torna al successo alla Dacia Arena: continua il braccio di ferro per lo scudetto Un turno in più giocato e classifica inalterata, quindi, a tutto vantaggio di chi sta davanti, sebbene il calendario del Milan sembri più impegnativo di quello che attende i campioni d’Italia in carica. In casa Inter però contava più che mai ripartire e l’obiettivo è stato centrato in particolare in un primo tempo che i nerazzurri hanno disputato su buoni ritmi e con la qualità di gioco che si era vista nelle ultime uscite prima del ko del Dall’Ara. Inzaghi e la carica dei tifosi nerazzurri Simone Inzaghi si presenta con il consueto filo di voce ai microfoni di 'Dazn' per commentare il ritorno alla vittoria dei suoi: "È stata una grande prova di carattere e personalità contro una squadra in salute che ad aprile aveva fatto più punti di tutti dopo di noi. Siamo stati bravissimi, abbiamo dimostrato di non voler mollare. Ringrazio i nostri tifosi, sembrava di giocare a San Siro".