Coppa Italia, Juve-Inter: che partita sarà e i possibili uomini-chiave

Juve-Inter e quei numeri paralleli

L'Inter è comunque forte di una classifica che la vede a +9 sulla Juve a due giornate dalla fine e ancora in lotta per lo scudetto, cosa di fatto mai riuscita in stagione alla squadra di Allegri. Eppure, dando uno sguardo alle statistiche che fotografano il rendimento delle due squadre, non pochi numeri evidenziano differenze piuttosto sottili. A cominciare dalle percentuali sul possesso palla e sui passaggi riusciti: in entrambe l’Inter è davanti, ma rispettivamente solo di quattro punti (56-52) e un punto e mezzo (86-84,7). Si tratta, però, di dati che possono fuorviare, perché nerazzurri e bianconeri si sono trovati spesso davanti squadre chiuse a protezione della propria metà campo che hanno così facilitato il predominio territoriale delle due grandi e la relativa fitta rete di passaggi. Per lo stesso motivo simili sono i numeri relativi a palle recuperate, contrasti vinti e falli fatti, graduatorie dove Inter e Juve non occupano i primi posti, proprio perché Inzaghi ed Allegri hanno dovuto molto più spesso “fare” le partite piuttosto che recuprarle. Colpisce però che, seppur di poco, siano i bianconeri ad aver fatto meglio dei campioni d’Italia come falli fatti, dato che denota una superiore aggressività, e per palloni recuperati, frutto sia di un pressing di squadra che di un più efficace senso della posizione o effettuazione delle marcature preventive.