Il post criptico di Bastoni: "Che il futuro sia tinto di nerazzurro"

Lungo post su Instagram di Alessandro Bastoni, che a due giorni dalla chiusura della stagione 2021-’22, amara per l’Inter per la mancata conquista dello scudetto, ha voluto fare un bilancio dell’annata della squadra, impreziosita dalla conquista di due coppe.

Inter, il bilancio della stagione secondo Bastoni Bastoni ha rimarcato la gioia delle due finali vinte contro la Juve e dell’impresa di Anfield contro il Liverpool, che non è però bastata per fare strada in Champions, senza però tralasciare la delusione per l’esito di un campionato che, a gennaio, i nerazzurri sembravano avere in mano: "È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare".

Bastoni ringrazia compagni e tifosi Costretta a scucirsi il tricolore dalle maglie dopo appena 12 mesi, l'Inter è stata comunque capace di mettere in bacheca due titoli come non accadeva dalla stagione del Triplete e di tornare tra le prime 16 della Champions League dopo 10 anni di assenza. Bastoni ha concluso ringraziando compagni, società e tifosi, per poi allungare lo sguardo sul futuro: "Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi. Il passato non lo puoi cambiare, ma quello che si può fare è dare sempre il massimo per far sì che il futuro si tinga sempre di più dei colori nerazzurri. Amala".