Bastoni, uomo mercato Inter? Lui risponde così

Finito al centro di voci di mercato , via via sempre più pressanti, Alessandro Bastoni risponde dando un indizio social, ovvero con due cuori nerazzurri in una Instagram story in cui è ritratto durante una partita dell' Inter .

Inter Bastoni: due cuori nerazzurri l'indomani del post "criptico"

Tutto questo, tra l'altro, dopo un lungo post "criptico", che così recitava: "È stata una stagione lunga e ricca di avvenimenti, tante sono state le serate dure e piene di imprevisti ma altrettante sono state le soddisfazioni: Supercoppa, Coppa Italia e quella notte in cui abbiamo espugnato Anfield anche se ciò non è bastato per qualificarci. Una squadra unita che ha affrontato ogni partita e ogni allenamento con la serietà e la determinazione che ci ha portato a concludere questa stagione non come avremmo voluto ma comunque in modo positivo, dimostrando carattere e voglia di lottare. Grazie alla società, ai compagni e ai tifosi per aver contribuito a rendere ancora più speciali e indimenticabili questi mesi. Il passato non lo puoi cambiare, ma quello che si può fare è dare sempre il massimo per far sì che il futuro si tinga sempre di più dei colori nerazzurri. Amala".

Inter, Bastoni resta "sacrificabile"? Sul difensore, le big di Premier League

Bastoni, si diceva, recentemente individuato come giocatore "sacrificabile" per aggiustare ulteriormente i bilanci dell'Inter, come accadde un anno fa con Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Il classe 1999 è infatti uno dei giocatori nerazzurri con maggiori estimatori internazionali, essenzialmente in Premier, con Tottenham, Manchester United e Chelsea principali club interessati. Per placare - probabilmente - eventuali dubbi o malintesi, Bastoni ha deciso di mandare in rete due cuori nerazzurri...