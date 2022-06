Skriniar esce in lacrime durante Slovacchia-Kazakistan: Inter in ansia

Per Milan Skriniar è stata la classica notte da incubo quella della partita contro il Kazakistan, seconda giornata del gruppo 3 della Lega C di Nations League, iniziata con la fascia da capitano al braccio, ma interrotta dopo meno di 45 minuti e terminata in panchina con gli occhi pieni di lacrime.

Slovacchia-Kazakistan, la dinamica dell'infortunio di Skriniar

Durante il primo tempo, nel tentativo di contrastare un avversario e provare a strappargli il pallone, il difensore dell'Inter è intervenuto in scivolata, ma il tackle non è stato perfetto, perché il ginocchio destro di Skriniar è finito sotto il peso del corpo, subendo una torsione non naturale. Anche la gamba sinistra è andata in iperestensione. Skriniar, apparso subito molto dolorante, ha chiesto l'intervento dei sanitari, portandosi immediatamente le mani sul volto. La situazione sembrava però volgere al meglio quando il difensore è riuscito a riprendere la posizione verticale provando a restare in campo, seppur zoppicante.

Slovacchia, Skriniar in lacrime dopo l'infortunio

A due minuti dalla fine del primo tempo, però, ecco la resa: Skriniar ha lasciato il campo sulle proprie gambe, sostituito dall'ex Ternana Martin Valjent, e una volta sedutosi si è portato le mani sul volto venendo consolato dai compagni di squadra. Le immagini televisive hanno ripreso Skriniar sull’orlo del pianto, un’immagine che non può che aver allarmato tutti i tifosi dell’Inter, Simone Inzaghi e la società, in attesa che il giocatore venga sottoposto agli accertamenti del caso. In base alle prime ricostruzioni e in attesa dei primi esami potrebbe essersi trattato di un problema muscolare ai flessori. La Slovacchia ha poi perso la partita per 1-0.