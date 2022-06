Inter, indizio social di Lautaro Martinez sul suo futuro

Le trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono ormai agli sgoccioli e inevitabilmente il futuro di Lautaro Martinez resta al centro delle indiscrezioni di mercato, nonostante l'attaccante dell'Inter e il suo entourage abbiano più volte smentito l'addio al nerazzurro, almeno in questa stagione. Il Toro su Instagram ha ribadito una volta di più il suo amore per Milano, rispondendo alle voci che anche negli ultimi giorni lo hanno accostato ad alcuni club esteri, dal Tottenham all'Atletico Madrid.