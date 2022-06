Inter, il rimpianto di Bastoni: "Ko con il Milan decisivo per lo scudetto"

Bastoni: “Siamo comunque contenti, Inzaghi ha trovato gruppo disponibile”

Bastoni è convinto che il crocevia dell'anno scorso sia stato il derby di ritorno, quando l'Inter conduceva e poi si è fatto rimontare dal Diavolo con doppietta di Giroud. Lì è cambiato tutto: “Dal 75esimo in poi è cambiato il campionato: per noi era importante vincere con il Milan, quella sconfitta ha cambiato la stagione. Potevamo andare a +10 con la sfida che avevamo da recuperare”.

L'Inter non si è però arresa in quel frangente, ha continuato a macinare punti da lì a fine stagione, trovandosi però come avversario un indomito Milan: “I rossoneri sono stati bravi poi a vincere con continuità nel finale di campionato. Noi siamo comunque contenti: per Inzaghi non era facile arrivare qui, ma ha trovato un gruppo disposto a mettersi al lavoro, ascoltarlo e seguire le sue indicazioni”. Si ripartirà rinforzati e con Inzaghi che adesso conosce alla perfezione la squadra e i suoi meccanismi.