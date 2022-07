Gosens, troppa foga nel lancio del martello: panico in diretta tv

A testimoniarlo, dopo le Story su Instagram postate a metà giugno dal giocatore alle prese appunto con il triathlon, una delle prove più massacranti per uno sportivo, a pochi giorni dalla fine delle vacanze per non farsi mancare nulla Gosens ha partecipato a una puntata dello show tedesco 'Schlag den Star' andata in onda sull'emittente ProSieben. Si tratta di un programma tv dedicato a veri e propri “Ironmen”, con prove multiple all’insegna di abilità e forza fisica.

Gosens, il lancio del martello in tv finisce fuori zona...

Gosens l’ha spuntata aggiudicandosi il primo premio di 100.000 euro, eppure non è mancato il fuoriprogramma finale durante la prova di lancio del martello, svoltasi ovviamente in esterna, poco fuori dagli studi televisivi. A causa dell’eccessiva foga, e magari della mancanza di pratica nella specialità, Robin si è prodotto in un lancio talmente potente e lungo al punto da colpire alcune attrezzature presenti nei pressi dei cameramen, che per fortuna non sono stati coinvolti. Gosens si è immediatamente scusato, per poi ritirare sorridente il premio. In vista di una stagione nella quale Gosens dovrebbe essere il titolare della fascia sinistra dopo l'addio di Ivan Perisic Simone Inzaghi già gongola, confidando che la già ottima condizione del tedesco duri per tutta la stagione…