Gosens, vacanze? Macché, la freccia dell'Inter si dà al triathlon

Relax da vacanza? Piedi affondati nella sabbia bollente? Macché. Per Robin Gosens lo stacco post stagionale fa rima con triathlon. Il primo per la "spia" mancina dell'Inter che, per rilassarsi, sceglie di darsi alla specialità sportiva che combina corsa, bici e nuoto. E riceve i complimenti dei compagni di squadra Edin Dzeko e Denzel Dumfries, oltreché dell'amico ex Udinese William Troost-Ekong con cui ha condiviso un'esperienza professionale al Dordrecht, in Olanda.