Inzaghi: "Condizione da migliorare, peccato per i gol sbagliati"

Inter sconfitta, Inzaghi non fa drammi

Nerazzurri in campo nel primo tempo con tanti rincalzi, ma neppure l’ingresso in campo dei titolari nella ripresa, compresa la coppia Lautaro-Lukaku, ha scosso una squadra fatalmente lontana dalla miglior condizione. Intervistato da Inter Tv al termine del match del, tuttavia, Simone Inzaghi non è parso preoccupato: “Abbiamo affrontato una squadra più avanti di noi, sapevamo sarebbe stata dura, ma è stato un buon test – le parole del tecnico dell'Inter - Nel primo tempo però avremmo potuto fare meglio, nonostante la differenza fisica. Nel secondo abbiamo fatto bene, ma dovevamo sfruttare al meglio le occasioni, abbiamo sbagliati due gol. Peccato per il gol finale, non ci piace perdere neppure le amichevoli”.