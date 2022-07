Onana: “Le sensazioni sono buone, vogliamo vincere sempre”

Onana: “Contento di essere qui, è un gruppo fantastico”

L'ex Ajax analizza dunque il momento dell'Inter, anche in chiave futura: “Ho buone sensazioni, certamente si vuole sempre vincere e l'abbiamo dimostrato. Come dico sempre, la cosa più importante è la squadra, era importante migliorare e prepararci per le partite che stanno per arrivare. Io sto benissimo, sono contento di stare qui, è un gruppo fantastico. La fase di preparazione è dura ma noi stiamo bene, io credo in questo gruppo, in questi giocatori così grandi, nella squadra che abbiamo, penso che abbiamo le capacità di raggiungere i nostri obiettivi".