Tuchel e il rimpianto Lukaku: "Fallimento anche mio, avrei voluto tenerlo"

Intervistato da Sky Sports poche ore prima della partita contro il Chelsea, l’allenatore dei Blues Thomas Tuchel è tornato sull’addio di Romelu Lukaku ai londinesi.

Lukaku si è già ripreso l'Inter L’attaccante belga ha impiegato meno di due minuti per ritrovare la via del gol in Serie A con l’Inter, sbloccando la partita di Lecce, ma del resto era stato ottimo anche il suo impatto con il Chelsea, con quattro gol realizzati nel primo mese di stagione tra Premier e Champions dopo il suo approdo a Londra nell'agosto 2021.

Chelsea, Tuchel torna a parlare dell'addio di Lukaku Poi il rendimento è andato via via calando fino a costringere l’allenatore a escludere Lukaku dall’assetto titolare. Tra i due il rapporto non è stato esaltante, l’allenatore tedesco non ha risparmiato frecciate al belga durante tutta la stagione, ma ora che le rispettive strade si sono separate Tuchel si è assunto le proprie responsabilità per il flop del belga: "Lukaku ha deluso lo scorso anno qui da noi, dobbiamo ammetterlo. Non voglio puntare il dito contro Romelu, ma la sua delusione è stata la mia. Spetta all'allenatore costruire il giusto l'ambiente per rendere un giocatore sicuro di sé e di tirare fuori il meglio. Io devo aiutre i giocatori, non il contrario. Con Rom non ci sono riuscito e questo non mi rende felice".