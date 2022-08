Lautaro: “Felice che sia tornato Lukaku per combattere insieme”

Lautaro: “Lukaku crede tanto in questa squadra, Skriniar è importante”

Il discorso poi si sposta sul compagno di reparto, Romelu Lukaku, che oggi ha fornito a Lautaro l'assist dell'1-0: “Sono contento che lui sia tornato con noi per combattere insieme, contro tutti. Abbiamo iniziato. Lui anche è contento, cerca di dare una mano come tutti i compagni. Ho parlato tanto con lui da quando è andato via, Lui crede tanto in questa squadra”.