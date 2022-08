Inter, Mkhitaryan mette nel mirino Cremonese o Milan

Ad Appiano Gentile, per il secondo giorno consecutivo, sul campo si è visto Henrikh Mkhitaryan, a una settimana dalla diagnosi di risentimento muscolare alla coscia sinistra che gli ha fatto saltare l'esordio a San Siro contro lo Spezia. L'armeno ha lavorato in modo personalizzato, ma non è azzardato prevedere un suo ritorno in campo già per la sfida infrasettimanale contro la Cremonese, tra una settimana, o al più tardi il 3 settembre nel derby contro il Milan, vero obiettivo dell'allenatore dell'Inter Inzaghi.