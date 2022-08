Fascetti: "Juve? Non da Scudetto. Roma e Napoli dietro Inter e Milan"

NAPOLI - A 1 Station Radio è intervenuto Eugenio Fascetti , ex allenatore, fra le tante, di Torino e Fiorentina . Sulla Juventus Fascetti si è espresso così: "La Juve del primo tempo, tolta l'occasione di Cuadrado, è stata davvero poca roba. Non credo sia una squadra da Scudetto. Ha fatto una ventina di minuti nel secondo tempo, ma non credo che con questi uomini si possa provare a vincere qualcosa". L'analisi dell'ex tecnico si è spostata sulla Lazio di Sarri : "Col Torino è stata una gara difficile, i granata hanno tenuto bene il campo ma la Lazio ha avuto più occasioni da gol. Non so se hanno già recepito le richieste di Sarri, soprattutto a centrocampo mi sembra che l'unico ad essersi calato nella parte è Luis Alberto". Queste, invece, le considerazioni di Fascetti sulle neopromosse, Cremonese e Monza : "Al Monza cdevono assemblare tutti questi nuovi calciatori. Stroppa deve essere pragmatico e più realista. In Serie A bisogna calarsi bene nella parte, li vedo troppo compassati. Ho sensazioni positive per la Cremonese, vedremo durante la stagione".

"Scudetto? Dico Inter insieme al Milan. Roma e Napoli un gradino sotto"

Sulla favorita per lo Scudetto Fascetti ha detto la sua: "Come rosa dico Inter assieme al Milan. Roma e Napoli le vedo un gradino sotto. Ovvio che la mia è un'analisi provvisoria essendo state giocate solo due gare di campionato". Sulla prossima gara Fiorentina-Napoli: "Il gioco dei viola è imprevedibile. Di certo contro il Napoli sarà una bella partita: la Fiorentina è una squadra che aggredisce, mentre gli azzurri sono partiti alla grande come nella scorsa stagione. Complimenti davvero a chi ha scoperto Kvarastskhelia, non sta facendo rimpiangere per nulla Insigne. La squadra di Spalletti mi incuriosisce, vediamo dove può arrivare". Una considerazione finale sull'arrivo di Fabregas al Como e sul Bari di Mignani: "Fabregas? Vedremo l'utilità di questa operazione, se sarà un vero acquisto oppure una mossa pubblicitaria. Il Bari? Buona squadra, l'ho visto contro il Palermo in un San Nicola spettacolare con una cornica importante. Non so come la piazza possa reagire in caso di promozione con la vicenda del Napoli. De Laurentiis ha dimostrato di essere capace di portare in alto le squadre, ma non so come si comporterà con il Bari. Una scelta, di certo, dovrà prenderla".