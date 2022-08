Inter verso la Lazio: Brozovic presenta la squadra che ha vinto la partitella

Non è solo leader in campo, ma lo sta diventando pure fuori dal campo: è Marcelo Brozovic. Anche lui si sta allenando duramente in vista dell'anticipo di venerdì in casa della Lazio, ma sempre con il sorriso e con 'trovate' che cementano il gruppo. Pare essere questo il segreto dell'Inter quest'anno: l'allegria dentro e lontano dal terreno di gioco. La Lazio di Sarri sarà sicuramente un test probante per tentare subito l'allungo in classifica.