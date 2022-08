Inter, gli auguri di Lukaku a Lautaro: "Buon compleanno, fratello"

Oltre agli auguri dell’ Inter , infatti, a Lautaro sono arrivati anche quelli del Racing di Avellaneda , il club nel quale Martinez è cresciuto, prima del trasferimento in Italia nell’estate 2018 per 25 milioni di euro. Suggestivo il video che il Racing ha dedicato su Twitter al proprio illustre ex giocatore, contenente alcuni dei gol e delle giocate più belle dell’argentino con la maglia de La Academia tra il 2015 e il 2018 e un caloroso augurio per il futuro: "Che tutti i tuoi sogni si avverino".

Lautaro compie 25 anni, Lukaku lo festeggia

Non potevano però mancare gli auguri del gemello in nerazzurro, Romelu Lukaku. La coppia gol dell’Inter dello scudetto 2021 si è ricomposta per la gioia di Simone Inzaghi e dei tifosi, che già contro lo Spezia hanno assistito al primo gol “made in Lula” della seconda esperienza in nerazzurro del belga, autore dell’assist di testa sfruttato dal Toro per la rete del provvisorio 1-0. Lukaku ha pubblicato su Instagram una foto di un abbraccio tra i due con un messaggio nella lingua madre dell’amico, lo spagnolo: "Buon compleanno, fratello". Martinez ha poi ringraziato tutti per gli auguri sul sito ufficiale dell'Inter: "Ringrazio tutti i tifosi e tutta la gente che sta dietro di noi, tutto lo staff e i compagni che mi sono sempre vicini. Speriamo di continuare su questa strada".