Inter, il costo della rosa scende del 7,5%

Inter , il costo complessivo della rosa a disposizione di Simone Inzaghi scende del 7,5% in ottemperanza ai paletti di contenimento posti dalla proprietà Zhang . E' quanto rilevato dall'analisi dettagliata di Calcio & Finanza, che ha evidenziato una diminuzione delle spese totali di 17 milioni rispetto al 2021-2022, in cui l'organico portava a uscite pari a 227,8 milioni di euro contro i 210,8 attuali, al termine della sessione di mercato estiva conclusasi lo scorso 1° settembre.

Inter, risparmio del 7,5% sui costi dell'attuale rosa

Una campagna acquisti caratterizzata dal rientro dal Chelsea (seppur in prestito) di Romelu Lukaku, che l'anno scorso aveva versato nelle casse nerazzurre ben 115 milioni. In ogni caso, a impattare positivamente, nelle casse nerazzurre, sono state le cessioni di Andrea Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni, di Cesare Casadei al Chelsea per 15, oltre agli addii a parametro zero (con conseguente rispermio sugli stipendi) a oltre agli addii di Ivan Perisic, Matias Vecino, Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, insieme alle rescissioni consensuali riguardanti Arturo Vidal e Alexis Sanchez.