Inzaghi: "Inter, voglio una reazione"

Inzaghi, domani a San Siro ci saranno 55-60 mila tifosi. Quanto saranno importanti?

Importantissimi. Domani i nostri tifosi saranno di grande aiuto: abbiamo un girone competitivo e contro il Bayern deve essere un'opportunità che viene dopo una delusione nel derby. Sapevamo questa partita cosa rappresentava per la nostra gente e per la società.



Barella e Bastoni, tra i più appannati nel derby, giocheranno?

Parlare dei singoli dopo sabato non è il caso. Tutti quanti dobbiamo salire a livello di condizione. Ho diversi dubbi per quel che riguarda la formazione e manca ancora un allenamento: riguarderò la seduta di stamani e dati dei gps, poi deciderò. Dobbiamo fare 10 punti nel girone e sarà più difficile dello scorso anno, ma siamo l'Inter e dovremo dimostrarlo anche contro il Bayern che è una delle 3-4 squadre che lotteranno per la Champions.



Il ko nel derby può caricarvi in vista della Champions?

Le sconfitte devono diventare un'opportunità: quella di sabato l'abbiamo analizzata e rivisita. Loro hanno fatto meglio in alcuni periodi e hanno segnato 3 gol, noi solo due. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto che avremmo dovuto evitare, ma avremmo meritato il 3-3 per quello che abbiamo creato. Dobbiamo lavorare di più, io per primo.



C'è un accanimento esagerato nei confronti di Hndanovic? Onana può giocare titolare?

Quando c'è una sconfitta si cerca di individuare sempre i colpevoli. I colpevoli sono l'Inter e io che devo migliorare la squadra. Il campionato sta andando più a rilento rispetto al passato e ora bisogna migliorarsi giorno dopo giorno.



Meglio sfidare il Bayern con Mané o con Lewandowski?

Mané lo abbiamo incontrato con il Liverpool è un grande giocatore, ha un'intensità pazzesca in entrambe le fase e che ti può colpire in qualsiasi momento. Lewandowski lo aveva incontrato con la Lazio e comunque nell'arco di un mese e mezzo sfideremo quattro volte Bayern e Barcellona.



Cosa ha detto alla squadra ieri durante l'analisi di ieri?

Abbiamo analizzato la situazione perché quando ci sono delle sconfitte bisogna farlo. L'errore più grande lo abbiamo commesso dopo aver subito il pari perché abbiamo smesso di fare quello che avevamo fatto fino a quel momento. Dopo un episodio negativo la squadra deve stare in partita, come dopo il gol del 3-1. Per buona parte del derby abbiamo avuto una buona gestione, ma abbiamo avuto delle pause.



Mkhitaryan può essere titolare domani sera?

Mkhitaryan è entrato molto bene: è un giocatore di qualità e quantità che ci aiuterà tantissimo. Ha fatto bene la preparazione e dopo un rallentamento a Lecce a causa di un infortunio, da una settimana lavora bene. Può essere una soluzione dall'inizio o a partita in corso: domani deciderò la formazione.



Come sta Gosens?

Si sta allenamento molto bene, è un professionista esemplare che da ottobre ha giocato qualche spezzone da fine settembre a inizio aprile con noi. Sta pagando quella inattività e sta a me decidere quando farlo giocare dall'inizio o a partita in corsa.



Il Bayern ha fatto due pari nelle ultime due gare di campionato. Ha capito come metterlo in difficoltà?

A livello di statistiche non c'è stata gara nelle due sfide di Bundesliga. Le avversarie del Bayern li hanno limitati con pressione e aggressività altrimenti il Bayern è complicato da affrontare.



La squadra durante l'analisi di ieri ha mostrato voglia di reagire? Cosa hanno detto i big?

Assolutamente sì. Gli allenamenti degli ultimi due giorni sono stati quelli che voglio, quelli che ho sempre visto con questo gruppo con cui lavoro da 13 mesi. Conta il campo di allenamento e la squadra, al di là della brutta botta nel derby, si è allenata nel migliore dei modi in vista del confronto con una grande formazione come il Bayern.



Ha sentito troppo critiche dopo il derby e la Lazio?

Le critiche nel calcio sono quotidiane. A me quelle costruttive mi piace ascoltarle: ogni giorno faccio decine di scelte e cerco sempre di farle per il bene dell'Inter.