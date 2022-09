L'Inter riparte da Brozovic: "Ci serve più gamba". E Lautaro difende Inzaghi

La “puntata” del croato contro il Torino allo scadere, su assist di Barella, non scaccia in casa Inter le nubi seguite alle sconfitte contro Milan e Bayern Monaco , anche se la squadra di Inzaghi non ha brillato a livello di gioco. Il tecnico piacentino ha sottolineato l’importanza dei tre punti, imitati dallo stesso Brozovic e da Lautaro, intervistati da DAZN nel post-partita: "Sapevamo che il Torino fosse una squadra difficile da affrontare: nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, ma col carattere siamo riusciti a mettere la partita dalla nostra parte e a vincerla. Era fondamentale vincere, il calendario non ci aiuta, ma siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo di vincere sempre. “È stata una vittoria molto importante, sapevamo che il Torino era un avversario molto difficile che marca a uomo a tutto campo. Abbiamo sofferto, ma contava vincere".

Inter, Martinez e i meriti di Inzaghi: "Ci dà fiducia"

Il centrocampista e l'attaccante hanno poi parlato della delicata situazione di Simone Inzaghi, inevitabile bersaglio di critiche dopo le ultime sconfitte: "Milan e Bayern che ci hanno messo in difficoltà, in partite come quelle se si vince va tutto bene, ma se si perde non bisogna buttare via tutto - ha dichiarato il 'Toro' - Le cose buone le abbiamo fatte, dobbiamo migliorare quelle fatte male. Inzaghi è un allenatore che è sempre con noi, ci spinge anche quando le cose non vanno. Un mister così in allenamento dà fiducia". "Vittoria importante per Inzaghi? Sì, come per tutta la squadra e i nostri tifosi - ha invece tagliato corto Brozovic, lapidario su dove debba migliorare la squadra - Dobbiamo lavorare meglio e più intensamente, ci serve più gamba per vincere le partite".