Marotta e le voci sulla cessione: "Non entro nelle strategie della famiglia Zhang"

Dopo la sconfitta nel derby il ko contro il Bayern Monaco che ha già messo in salita il girone di Champions League. L'inizio di stagione dell' Inter , battuta anche dalla Lazio in campionato, è ben lontano da quello dello scorso anno e in generale dalle ambizioni di inizio stagione, ma la società non perde la fiducia nei confronti di Simone Inzaghi e del gruppo.

L'Inter e il confronto post-Bayern

Intervistato da DAZN prima della partita contro il Torino l'amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha parlato del confronto avuto in settimana tra squadra, staff tecnico alla presenza della società, ribadendo come tutta la famiglia nerazzurra remi dalla stessa parte per uscire il prima possibile dall'attuale crisi di risultati: "I confronti sono quotidiani attraverso i video per eliminare gli errori fatti, ma servono anche dal punto di vista psicologico. Si è lavorato molto sulla mente e sulla tattica, questo lavoro è stato svolto dal mister e noi come società abbiamo l’obbligo di supportarlo. C’era l’esigenza di un confronto e l’abbiamo fatto, è giusto rispettare il lavoro di Inzaghi. Abbiamo affrontato i problemi che si sono presentati, siamo motivati per regalare soddisfazioni alla società, ai tifosi e a noi stessi".

L'Inter e il possibile addio di Zhang: "La proprietà ha rispetto per i tifosi"

Ancora più significative sono però le parole che il dirigente varesino ha pronunciato in merito alle voci delle ultime ore sul possibile mandato della famiglia Zhang per la cessione del club. Marotta si è affidato alla diplomazia, senza smentire ufficialmente l'ipotesi: "Sono cose che sono sopra la mia testa, non entro nel merito delle strategie della proprietà. Le notizie sulla cessione del club circolano ormai da due anni, posso dire che il futuro è garantito e che la famiglia Zhang ama l’Inter e ha rispetto dei tifosi, sa cosa deve fare per garantire presente e futuro e che non verrebbe mai meno a questo tipo di impegno. L’area tecnica di cui sono responsabile deve essere esente da queste considerazioni perché tutto è sempre garantito nel migliore dei modi".