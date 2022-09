Inter, Lukaku torna ad allenarsi: Udinese nel mirino

La tabella di recupero dell’attaccante belga ha visto, di concerto con lo staff medico dell’ Inter , una tappa di qualche giorno in Belgio per sottoporsi a visite specialistiche e alle cure dei propri fisioterapisti di fiducia. Big Rom è tornato in Italia come previsto prima del weekend e domenica ha fatto capolino alla Pinetina dove ha sostenuto un allenamento personalizzato in palestra.

Inter tra Champions e campionato

Mentre i compagni di squadra si sottoponevano ad una seduta di scarico, per chi era sceso in campo contro il Torino, prima di iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista della partita di martedì alle 18.45 a Plzen contro il Viktoria, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, Lukaku ha quindi provato a saggiare la propria condizione, ma senza certezze in merito a quando il numero 90 nerazzurro tornerà a disposizione di Simone Inzaghi.

Romelu Lukaku punta l'Udinese

Il soggiorno in Belgio ha avuto come finalità proprio quella di provare ad accelerare i tempi di recupero, ma considerando la muscolatura di Lukaku nessuno, dal giocatore all’allenatore fino allo staff medico, vuole prendersi dei rischi anche considerando che dopo la prossima gara di campionato la Serie A si fermerà per fare spazio agli impegni delle nazionali: Lukaku non verrà convocato dal Belgio, ma la sua presenza domenica alle 12.30 a Udine sul campo della rivelazione del primo scorcio di campionato per la sfida valida per la settima giornata, alla quale i bianconeri si presenteranno con un punto in più rispetto all'Inter,appare improbabile. Più realistico che il belga torni a disposizione di Inzaghi per il doppio impegno ravvicinato in programma a San Siro, contro la Roma il 1° ottobre e contro il Barcellona il 4.