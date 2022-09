"Lukaku in Belgio, programmata visita con il fisioterapista di fiducia"

L’attaccante belga, fermo a causa di una distrazione al flessore rimediata dopo la partita contro la Lazio, ha infatti ottenuto il permesso dalla società per trascorrere qualche giorno in patria al fine di sottoporsi a visite specialistiche con l’obiettivo di anticipare il rientro in campo prima della sosta di campionato prevista per fine settembre.

"Lukaku al lavoro in Belgio con professionisti di fiducia"

Il sito belga 'Het Laaste Nieuws' ha fornito qualche particolare in più sul soggiorno di Big Rom, mostrando anche una foto del giocatore insieme al proprio fisioterapista personale, lo spagnolo Oscar Brau, che vive a Milano insieme a Lukaku prendendosi cura quotidianamente dei muscoli del giocatore. Il centravanti ha anche in programma di lavorare nei prossimi giorni con il fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck, prima del rientro in Italia che dovrebbe avvenire prima della fine della settimana.

Inter, Lukaku può rientrare per la seconda giornata di Champions League

La volontà del club nerazzurro e dello staff dello stesso giocatore è quella di non rischiare ricadute, per questo il rientro avverrà solo quando Lukaku si sentirà realmente pronto. L’obiettivo condiviso è però quello di rientrare in gruppo a inizio settimana prossima in modo da essere a disposizione almeno per la panchina per la seconda partita del girone di Champions League sul campo del Viktoria Plzen martedì 13 settembre e per l’ultima gara di campionato prima della sosta, il 18 sul campo dell’Udinese.