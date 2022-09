Dzeko: a Udine con l'Inter per raggiungere quota 100 (gol)

Quota 100. No, non è l'ultimo provvedimento del Governo per le pensioni, ma il traguardo – vicinissimo – che Edin Dzeko vuole scartare come dessert domani all'ora di pranzo contro l'Udinese. L'attaccante bosniaco dell'Inter è infatti a 99 reti in Serie A, a un passo da quel club esclusivo. E tutto lascia pensare che avrà la possibilità di provarci fin dal primo minuto, se Simone Inzaghi non deciderà all'ultimo momento di puntare invece su Correa per sostituire Lukaku.

Dzeko: a caccia del 15esimo gol con la maglia dell'Inter Naturalmente, Edin Dzeko la maggior parte delle sue reti le ha segnate con la maglia della Roma. Sono 85 in 199 presenze. Con l'Inter per ora è fermo a 14 in 42 partite giocate. Non ci fosse stata la carestia della seconda parte dell'anno scorso (appena 4 esultanze da febbraio in poi), il traguardo dei 100 gol sarebbe stato già bello che superato.