Van Gaal difende De Vrij: "Non è un ragazzino, dà tutto in campo"

Van Gaal difende De Vrij: "Dà tutto per l'Olanda"

Pungolato in conferenza stampa, Van Gaal ha risposto seccato sulla questione: "Lui e Klaassen sono giocatori che hanno dato tutto per la Nazionale olandese. Li trattate come dei ragazzini, ma hanno già un'intera carriera alle loro spalle. Se non lo pensate scrivetelo sui vostri giornali ma non fatemi queste domande, perché non farò a meno di questi giocatori". De Vrij, entrato negli ultimi dieci minuti della gara persa dall'Inter ad Udine, è stato tra i peggiori in campo dei nerazzurri.