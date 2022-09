“Zhang vattene”: Milano tappezzata di striscioni della Curva Nord dell'Inter

La Curva Nord firma tutti gli striscioni

Per non essere fraintesa, la Curva Nord dell'Inter ha firmato tutti gli striscioni esposti. Ha voluto dunque rendere concreto il grido di protesta nei confronti dell'attuale proprietà nerazzurra che pure, due anni fa, aveva riportato l'Inter dopo tanto tempo a vincere lo scudetto. Ma il passato si dimentica in fretta.