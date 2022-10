Mandorlini sull'Inter: “Io non ho mai alternato i portieri, Asllani è ancora giovane”

Critiche, considerazioni, parole e anche incoraggiamenti. L' ex Inter Andrea Mandorlini , parlando a Radio Sportiva, ha analizzato le scelte di Simone Inzaghi , partendo dal discorso che riguarda il portiere con la continua alternanza tra Onana e Handanovic , da molti criticata.

Ci va giù netto Mandorlini su questo argomento: “Quello del portiere è un ruolo delicato. Io non ho mai alternato, sono contrario. È un ruolo troppo specifico per poter alternare l’uno all’altro. Bisogna sicuramente fare una scelta”. Poi descrive i due rivali: “Onana ha fatto bene nella gara di Champions League, anche dal punto di vista dell'uscita. È giovane, spavaldo e ha coraggio, ma Samir Handanovic è l'emblema di quello che è stata l'Inter. Prima o poi Inzaghi deciderà”.

Mandorlini non vede un nesso tra le voci societarie e le prestazioni sul campo: “Io credo che a questi livelli le voci non influiscano. Se sono condizionati non potrebbero giocare a questi alti livelli".

Mandorlini: “Asllani? L'Empoli non è l'Inter”

Giudizio finale anche su Asllani: “E’ un giovane e giocare nell’Empoli gli ha fatto bene. Ma l’Inter è un altro discorso, ci vuole più tempo. Le situazioni e le pressioni tecniche sono diverse”.