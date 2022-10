Inter da turnover: al Mapei, ma con la testa al Barcellona

Sarà un' Inter modificata e corretta quella che si presenterà alla trasferta del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per la nona giornata di campionato. Ma non perché non sia piaciuta a Simone Inzaghi la prestazione condita dall'1-0 al Barcellona , bensì proprio pensando alla trasferta determinante al Camp Nou della prossima settimana, ancora contro i blaugrana di Xavi .

Ma cambierà qualcosa anche a centrocampo, dove l'albanese Kristjan Asllani dovrebbe essere per la seconda volta consecutiva titolare in campionato al posto dell'infortunato Brozovic, nonostante Calhanoglu abbia destato ottime impressioni in questo ruolo contro il Barça. In attacco, c'è invece l'assenza forzata e probabilissima di Correa. La coppia titolare sarà Lautaro-Dzeko.