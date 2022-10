Bastoni: "Noi sempre dalla parte di Simone Inzaghi. Inter gruppo sano"

Inter, Bastoni: "Noi sempre dalla parte di Simone Inzaghi"

Il difensore ha proseguito: "All'Inter siamo un gruppo sano, unito. In campionato è stato frustrante perdere tanti punti, ma in Champions il successo col Barcellona ci ha rinfrancati. E' stata una vittoria per Inzaghi: nelle ultime ore erano uscite voci relative al fatto che qualcuno remasse contro, ma ovviamente non è mai stato così".