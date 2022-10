Inter, Inzaghi: "Decisiva la nostra voglia di vincere. Lautaro tornerà a segnare"

L’Inter sfrutta l’onda lunga della vittoria sul Barcellona in Champions League ritrovando I tre punti anche in campionato dopo le due sconfitte contro Udinese e Roma. Il 2-1 in casa del Sassuolo è frutto della doppietta di Edin Dzeko, che contro la propria vittima preferita in Italia (otto i gol con questa doppietta quelli realizzati dal bosniaco al Sassuolo) abbatte il muro dei 100 gol in Serie A e torna a far respirare la squadra anche in Italia in attesa del delicatissimo ritorno contro il Barcellona in programma mercoledì.

L'Inter doma il Sassuolo, Inzaghi elogia il gruppo Per la squadra di Simone Inzaghi è la seconda vittoria esterna in campionato, quasi due mesi dopo quella, soffertissima, contro il Lecce alla prima giornata. Il tecnico nerazzurro, intervistato da DAZN al termine della partita, ha sottolineato il gran carattere della squadra emerso nel primo tempo e dopo aver subito il momentaneo 1-1: “Oggi abbiamo avuto una gran voglia di vinicere che ha cancellato la stanchezza per la partita di Champions. Abbiamo affrontato una squadra forte e tecnica che si era allenata per tutta la settimana, è una vittoria che fa morale e si aggiunge a quella di mercoledì, ma tra due giorni e mezzo dovremo andare a Barcellona e non possiamo rilassarsi". Inter tra turnover e Barcellona, Inzaghi esalta Onana Tra le scelte di formazione di Inzaghi quella di rinunciare in avvio a De Vrij e Skriniar oltre che di schierare da titolare in porta André Onana. Capitan Handanovic ha però spronato la squadra dalla panchina come un vero e proprio leader: "Samir è un valore aggiunto, in campo e fuori, ma tutta la squadra oggi ha fatto grandi cose, chi ha giocato dall’inizio e chi è subentrato - dice Inzaghi - Onana ha giocato bene come mi aspettavo, è un portiere di qualità, in due mesi allenamento dopo allenamento mi ha dato dimostrazione di potersi giocare il posto con un campione come Handanovic. Sono contento anche della prova di Asllani".