Inter, super Dzeko: doppietta al Sassuolo e 101 gol in Serie A

REGGIO EMILIA - Tripla cifra e gioia infinita per Edin Dzeko, che fa doppietta e sale a quota 101 in Serie A. L'obiettivo è stato raggiunto dal 36enne bosniaco al Mapei Stadium, nel match tra Sassuolo e Inter che lo ha visto scendere in campo da titolare (244ª presenza nel massimo campionato) e andare a segno prima dell'intervallo (quando ha siglato il momentaneo 1-0 dell'Inter) e poi nella ripresa con la rete del definitivo 2-1 (seguita al pari neroverde che era stato siglato da Frattesi).