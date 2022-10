Sassuolo-Inter 1-2: Dzeko show, Inzaghi si rilancia

REGGIO EMILIA - Dopo la vittoria sul Barcellona in Champions League, l'Inter si rilancia anche in campionato. Grazie ad una doppietta di Dzeko, la squadra di Inzaghi supera 2-1 il Sassuolo al Mapei Stadium e sale a 15 punti in classifica. Di Frattesi il momentaneo pareggio per i neroverdi di Dionisi.

Inzaghi conferma Onana in porta Senza Lukaku e dopo aver perso anche Correa, Inzaghi in attacco ha solo Lautaro Martinez e Dzeko. Tra i pali confermato Onana, reduce dalla convincente prova contro il Barcellona. Proprio l'ex portiere dell'Ajax salva subito il risultato opponendosi con il piede al tiro di Frattesi. In avvio il Sassuolo pressa alto e prova con il fraseggio a individuare corridoi da percorrere, l'Inter invece spinge negli spazi e cerca Lautaro. Due palloni per l'argentino che prima viene murato da Ferrari e poi, su bel suggerimento di Dumfries, arriva in spaccata e per poco non inquadra la porta. Calhanoglu si fa vedere con la botta da fuori, ma la sua conclusione viene deviata in corner.