Sassuolo-Inter 1-2: tabellino, statistiche e marcatori

REGGIO EMILIA - La doppietta di Edin Dzeko regala all'Inter tre punti importantissimi per rilanciarsi in classifica dopo due ko di fila. Al Mapei Stadium Città del Tricolore, i nerazzurri di Simone Inzaghi piegano il Sassuolo per (2-1). Nel mezzo c'era stato il pari neroverde firmato da Frattesi.