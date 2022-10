Lautaro a secco: l'astinenza che preoccupa l'Inter, da 8 gare è a digiuno

Per fortuna che Simone Inzaghi a Reggio Emilia ha scartato il doppio regalo di Edin Dzeko perché se aspettava Lautaro , l' Inter rischiava di restare impantanata nella sua crisi. L'argentino è entrato in uno dei suoi tunnel da cui è difficile uscire a riveder le stelle. Gli era successo già nella scorsa stagione di non vedere la porta per diverse giornate, gli sta ricapitando quest'anno dopo un promettente inizio.

Contro il Sassuolo, per Lautaro è arrivato il 39esimo giorno consecutivo senza un'esultanza. Un'astinenza lunga otto partite, interrotta solo dal lampo con la nazionale dell'Argentina contro l'Honduras. Non segna addirittura dal 30 agosto, quando ancora si gozzovigliava in spiaggia. Con l'Inter la sua crisi sta condizionando anche tutto l'attacco nerazzurro: alla nona giornata di campionato, siamo a -8 gol da quelli realizzati la stagione scorsa.

In attesa che torni Lukaku, e in sua assenza, Inzaghi si sarebbe aspettato molto di più dal Toro, che aveva cominciato l'anno come aveva finito quello scorso, sbranando i portieri avversari. Tre gol in quattro partite per una media, comprese le partite del finale della stagione scorsa, che aveva portato Lautaro a segnare quasi un gol a incontro. Troppo bello per essere vero, la pistola si è improvvisamente inceppata.

Sarà colpa anche della saudade per l'assenza del suo partner ideale, Lukaku, sarà perché ci si è messa un po' di sfortuna (con il Sassuolo ci ha provato sei volte), Fatto sta che l'Inter, per puntare al titolo, ha molto bisogno che Lautaro torni a segnare al più presto. E anche per proseguire in Europa: a Barcellona sarà ancora senza Big Rom, ma accanto avrà il sempre verde Dzeko, che proverà a dargli una mano a sbloccarsi oppure, come ieri, si metterà nuovamente in proprio.