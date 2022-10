Inter, le parole da leader di Onana: "Abbiamo vinto tutti, squadra e tifosi"

Onana, subito parole da leader: "Abbiamo vinto tutti, squadra e tifosi"

Una gara che i nerazzurri si sono aggiudicati per 2-1 grazie alla doppietta di Edin Dzeko, che ha vanificato la rete del momentaneo 1-1 del centrocampista neroverde Davide Frattesi. Un risultato valso il controsorpasso sulla Juventus, poi sconfitta 2-0 a San Siro contro il Milan e il rientro in corsa per le zone nobilissime di classifica, dopo un brutto periodo in campionato coinciso coi ko contro Roma e Udinese.