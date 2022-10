Sassuolo-Inter, luci accese al Mapei nonostante il sole: social in rivolta. Ma c'è un motivo

REGGIO EMILIA - La crisi energetica sta mettendo a dura prova l'economia italiana, con effetti a catena che si fanno sentire in tutti i settori, e sui social ha così fatto discutere un'immagine postata da Reggio Emilia , dove i riflettori del Mapei Stadium sono stati accesi in occasione del match tra Sassuolo e Inter in programma alle ore 15 e in condizioni di perfetta visibilità.

Cosa dice il regolamento

Un'immagine che sembra stonare palesemente con i sacrifici fatti da tanti cittadini per sostenere il caro bollette, un problema a cui non sfuggono nemmeno i club di calcio tanto che la Serie A ha riscritto di recente le regole con l'obiettivo di ridurre il consumo energentico. Ecco cosa prevede il regolamento: "In occasione di tutte le partite di Campionato - si legge in una nota diramata di recente dalla Lega di Serie A - saranno ridotti i tempi di accensione delle luci degli stadi, con un tetto massimo di quattro ore di utilizzo delle stesse. Inoltre, nelle gare con inizio tra le ore 12.30 e le ore 18, è stato ridotto da 90 minuti a 60 minuti prima della partita il momento di piena accensione necessario per calibrare gli strumenti a supporto della direzione di gara (VAR e GLT). In tal modo, si avrà una riduzione dei tempi di illuminazione di circa il 25%".