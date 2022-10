Moviola Sassuolo-Inter: Barella di faccia, ok il gol dell'1-1

Partita non complicatissima per Simone Sozza (voto 6), prossimo internazionale (gennaio 2022): l’ha portata a casa con 31 falli fischiati (un po’ troppi, visto il match) e cinque cartellini gialli: inizia sanzionando Asllani e Ferrari per due trattenute in ripartenza. Visibilmente più... asciutto (la cura-Rocchi fa effetto), Sozza non ha dovuto affrontare episodi difficili, soprattutto nelle aree.