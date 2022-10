Inter-Viktoria Plzen verso il tutto esaurito: già 60 mila biglietti venduti

La classifica del gruppo C a due giornate dal termine, infatti, vede il Bayern Monaco (già qualificato) a 12 punti, Inter a 7, Barcellona a 4 e Viktoria Plzen a quota 0 coi blaugrana contemporaneamente impegnati all'Allianz Arena contro i bavaresi. Qualsiasi sia il risultato maturato dal club catalano, ai nerazzurri basterà vincere in casa contro la formazione di Michal Bikel per accedere matematicamente, e con un turno di anticipo, alla fase a eliminazione diretta della competizione. Anche in caso di arrivo a pari punti con la squadra di Xavi , infatti, quella di Simone Inzaghi sarebbe in vantaggio negli scontri diretti.

Inter-Viktoria Plzen: già 60 mila biglietti venduti

Proprio in vista del match dei nerazzurri contro i cechi a San Siro, "già 60 mila biglietti venduti", come comunicato dal sito ufficiale dell'Inter: insomma, si scorre facile verso il "tutto esaurito" allo stadio "Giuseppe Meazza". I tifosi hanno ancora qualche occasione disponibile "per assistere alla sfida - comuncia sempre il club -, anche con prezzi promozionali per gli under 16 e gli under 30, in settori selezionati. Disponibili anche i terzi anelli a partire da 20 Euro per adulti e 10 Euro per i minori di 16 anni".