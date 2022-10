"L'inter è in vendita, al lavoro Raine Group e Goldman Sachs"

L'Inter è in vendita. Lo scrive il Financial Times. Nei prossimi giorni gli advisor scelti dalla società nerazzurra andranno a caccia di potenziali acquirenti per il club milanese, di proprietà dal 2016 della famiglia Zhang, di Suning. Sono al lavoro per portare a termine l'operazione la banca statunitense Raine Group, la stessa che ha seguito l'operazione da 2,5 miliardi di sterline che ha portato alla cessione del Chelsea, e Goldmand Sachs.