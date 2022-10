Inter, Marotta: "Crisi superata grazie ad Inzaghi. Skriniar? Ho fiducia"

"La crisi superata? Ci siamo trovati in una situazione che sembrava un handicap invisibile , di cui non capivamo la provenienza - ha spiegato il dirigente nerazzurro parlando del periodo di crisi della squadra -. Poi i giocatori sono stati bravissimi a confrontarsi all'interno dello spogliatoio, Inzaghi è stato ottimo nel capire il momento , nel trovare rimedi e a dare le giuste indicazioni, ha ricompattato il tutto e la squadra è tornata quella che ci ha fatto divertire nelle scorse stagioni".

Inter, Marotta: "Skriniar? Ama l'Inter, sono fiducioso"

Sul rinnovo di Skriniar, Marotta ha espresso fiducia: "A breve affronteremo il discorso con lui, da parte della società c'è la volontà di trovare un accordo. Sono certo che abbiamo a che fare con un professionista serio che ama l'Inter, sono fiducioso che si possa arrivare ad una negoziazione serena".

Marotta: "Handanovic e Onana due grandi professionisti"

"L'allenatore è stato molto bravo a creare la giusta simbiosi tra Handanovic e Onana - ha sottolineato l'ad dei nerazzurri -, ora gioca Onana ma Handanovic è il capitano della squadra, è un ottimo portiere e ha delle grandissime qualità umane, abbiamo a che fare con due grandi professionisti".

Marotta: "Cessione? Cose sopra la mia testa"

Marotta a Sky ha poi commentato le voci di cessione del club da parte di Suning, diffuse dal Financial Times: "Suning e la famiglia Zhang stanno continuando ad onorare nel migliore dei modi gli impegni, noi dobbiamo concentrarci solo sulle vicende sportive. Sono cose che passano sopra la mia testa, non possiamo esimerci dal ringraziare la nostra società perché non ci ha mai fatto mancare nulla".