Lukaku, ci sono novità sul rientro: la decisione dell'Inter

Tutto rinviato: non arriverà oggi il verdetto sugli eventuali passi avanti di Romelu Lukaku nel superare il problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo negli ultimi due mesi. Sarà presa una decisione sull'eventuale convocazione per la prossima partita contro la Fiorentina soltanto domani, dopo un summit tra l'allenatore dell' Inter Simone Inzaghi e lo staff medico nerazzurro.

Oggi mentre l'Inter svolgeva la seduta giornaliera di pomeriggio, Lukaku era appunto a fare gli esami del caso. Riaverlo, per Inzaghi, sarebbe un grande vantaggio in un momento in cui la squadra sembra iniziare a carburare, come dimostrano le due vittorie consecutive in campionato, il successo e il pareggio con il Barcellona in Champions League.