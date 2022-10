La gaffe del Sun con Lukaku che fuma. La furiosa replica: "Vi contatteranno presto..."

“Ci dispiace, l’articolo non è più disponibile”. Questa la schermata con la quale i lettori del Sun hanno avuto a che fare dopo qualche ora dalla pubblicazione di una news contenente una foto di un “presunto” Romelu Lukaku intento a fumare una sigaretta elettronica . Peccato che l’uomo in questione non fosse il centravanti belga dell’ Inter . Una gaffe di quelle che non andrebbero mai commesse e che, per sfortuna del giornale, è stata notata prima dal diretto interessato che dalla redazione del quotidiano.

Gaffe del Sun, Lukaku attiva i propri legali

Inevitabile, quindi, la reazione stizzita, anzi furiosa, di Big Rom, che sembra anche deciso a non perdonare gli autori del falso scoop, al punto da essere pronto ad attivare i propri avvocati, come si evince dal contenuto di un paio di Instagram Stories pubblicate dall’attaccante: "Il giornale Sun... Ragazzi, state giocando con quello sbagliato. Continuate a farlo. I miei vi contatteranno molto presto. Non sono io quello della foto, avete anche postato informazioni sbagliate".

Falsa foto di Lukaku, le scuse del Sun

Poco dopo sono arrivate le doverose scuse della redazione del Sun attraverso l’account Twitter del tabloid: “Questa mattina abbiamo pubblicato sul nostro sito una foto e un articolo riguardanti Romelu Lukaku. Un’agenzia ci ha fatto arrivare una foto identificando erroneamente con Lukaku la persona ritratta. Ci assumiamo la piena responsabilità per l’errore commesso, non avendo effettuato i controlli necessari. Prenderemo tutte le precauzioni necessarie per evitare che simili incidenti possano ricaputare in futuro. Porgiamo al signor Lukaku le nostre scuse più sincere".

Inter, slitta il rientro di Lukaku

L'incidente diplomatico arriva in un momento delicato della stagione di Lukaku, che non prenderà parte neppure alla partita dell'Inter contro la Fiorentina, individuata da tempo come quella del possibile ritorno in campo a quasi due mesi dall'infortunio al flessore che lo ha bloccato a fine agosto dopo la partita contro la Roma. Il belga è fermo a tre presenze stagionali, con un gol sul campo del Lecce alla prima giornata, e non ha ancora ri-debuttato in Champions League con la maglia dell'Inter dopo essere tornato dalla deludente esperienza al Chelsea.