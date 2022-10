Serie A, l'Inter non pareggia più: incredibile statistica per i nerazzurri

19 partite senza pareggi per l'Inter, l'ultimo proprio con la Fiorentina

Una statistica che non si vede tutti i giorni quella dei nerazzurri, una squadra che evidentemente non conosce più mezze misure. O i tre punti o la sconfitta per Lautaro e compagni, che non riescono a trovare il segno X da ben 19 partite consecutive.

Curiosamente, inoltre, l'ultimo pareggio dei nerazzurri risale proprio a una partita contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il 19 marzo della scorsa stagione (1-1 a San Siro in quel caso).

Senza pareggio, si eguglierebbe una statistica degli anni '40

In caso di mancato pareggio contro la Fiorentina, che sia dunque vittoria o sconfitta, la striscia di gare senza X si allungherebbe a quota 20. È da oltre 80 anni che l'Inter non disputa ben 20 partite senza trovare il pareggio in Serie A (23 tra febbraio 1940 e gennaio 1941).

Anche se non è qualcosa che farà scalpore, è probabilmente sintomo del modo di giocare e del carattere della squadra tutta e del tecnico Simone Inzaghi, che spesso tende a rischiare, non accontendandosi di un singolo punto, ma cercando spesso di prendersi l'intera posta in palio, non sempre con successo.