Inter, Lautaro supera Milito e giura fedeltà: "Voglio diventare una bandiera"

Lautaro cuore Inter: "Voglio restare qui a lungo"

Al Franchi il Toro è stato il trascinatore di una squadra mai doma, capace di prendersi all’ultimo secondo quei tre punti che sembravano in cassaforte dopo i primi 15 minuti e poi sfumati definitivamente al 90’ dopo la seconda rimonta dei viola. La prossima missione per Lautaro sarà quella di trascinare la squadra mercoledì nella partita chiave del girone di Champions League a San Siro contro il Viktoria Plzen. L’Inter sarà agli ottavi con un turno di anticipo in caso di vittoria, ma prima c’è da festeggiare l’impresa di Firenze, allungando magari lo sguardo al futuro in nerazzurro attraverso parole da vero e proprio leader: “Mi trovo bene all'Inter, sono felice e spero di poter diventare una bandiera di questa squadra. I giocatori mi ascoltano quando parlo, cerco di aiutare tutti. Ho un contratto qui e penso solo al bene della squadra e ai tanti obiettivi da perseguire. Ci sono tanti obiettivi da qui in avanti e speriamo di continuare così".

Inter, Lautaro nella storia: superato Milito

Salutato a Rai Sport l'imminente ritorno di Lukaku ("Non manca solo a me, ma a tutta la squadra"), Lautaro ha poi risposto alle sollecitazioni su paragoni illustri dopo il suo primo, spettacolare gol dei due segnati alla Fiorentina: "Il primo gol è simile a quelli che faceva il Kun Aguero, ma anche a quelli di Milito. Sono stati due dei miei idoli insieme a Falcao”. E a proposito di Diego Milito, Martinez ha scavalcato il re del Triplete nella classifica dei bomber all time della storia dell'Inter: 64 contro 62 al 13° posto della graduatoria assoluta nel giorno che l'ha visto diventare il primo attaccante dell'Inter capace di segnare e servire un assist nel corso dei primi 15 minuti di una partita di Serie A proprio dai tempi del Principe, il 19 gennaio 2011 contro il Cesena. Il tutto nella gara che ha confermato la completezza del bagaglio tecnico del Toro, finora unico giocatore del campionato capace di segnare almeno tre gol sia con il piede destro che con il sinistro.