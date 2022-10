Milito-Mourinho, reunion e amarcord: il post del Principe

Inter, l'abbraccio tra Mourinho e Milito 12 anni dopo il Triplete

La “tappa” più significativa è stata quella vissuta nella Capitale, dove l’ex attaccante dell’Inter ha riabbracciato José Mourinho, ovvero l’allenatore con il quale l’argentino ha conquistato i successi più importanti della propria carriera e l’ovvio riferimento è al Triplete vinto proprio con la maglia nerazzurra nel 2010. Ecco allora che, poco prima della partita tra la Roma allenata dallo Special One e il Napoli, Milito ha fatto visita al proprio ex maestro per un incontro pieno di emozione da ambo le parti, come documentato dalle foto pubblicate da Milito sul proprio profilo Instagram, con tanto di affettuosa didascalia: “Una grande emozione rivederti José… quanti ricordi vissuti insieme!!".

Il "tour" italiano di Diego Milito

Milito ha giocato nell’Inter per cinque stagioni, tra il 2009 e il 2014, segnando 75 reti, 62 delle quali in campionato, anche se le più preziose restano le due che hanno deciso la finale di Champions League 2010 a Madrid contro il Bayern Monaco. Alla vigilia dell’arrivo a Roma, Milito si era fermato a Firenze dove ha ritrovato Nicolas Burdisso, ex compagno proprio all’Inter oltre che nella nazionale argentina, attualmente direttore tecnico della Fiorentina: “Che bello rivederti, Nicolas! Grazie per la chiacchierata e per l'ospitalità”. Infine, a inizio settimana, il Principe ha assistito a Marassi alla partita di Coppa Italia tra Genoa e Spal, ricevendo una vera e propria ovazione dai tifosi rossoblù nel ricordo della stagione 2008-’09, l’unica giocata dall’argentino con il Grifone, condita da 24 gol e trampolino di lancio ideale per l’approdo all’Inter: "Che atmosfera ieri sera al Ferraris! - aveva scritto Milito su Instagram - Grazie a tutti i tifosi e alla società per la calorosa accoglienza. Un grande in bocca al lupo per il proseguimento della stagione… a presto".