Inter, Inzaghi: "Lukaku convocato? Se confermerà i miglioramenti..."

"Col Viktoria Plzen sarà una finalissima. L' Inter è nelle condizioni dell'anno scorso ma dopo aver affrontato un girone molto più difficile. Romelu Lukaku ? Potrebbe essere convocato". Va dritto al punto Simone Inzaghi, nella conferenza stampa della gara valevole per la quinta giornata del gruppo C di Champions League, in programma domani - mercoledì 26 ottobre - alle 18.45 allo stadio "Giuseppe Meazza". Un successo varrebbe l'aritmetica qualificazione agli ottavi di finale a una giornata dalla fine.

Sull'attaccante belga: "Se conferma i progressi palesati nell'allenamento di ieri, allora lo convocherò. E' in netta ripresa e sta lavorando con voglia ed entusiasmo. Là davanti ci è mancato parecchio, anche se i suoi compagni, in questo periodo, hanno dato le giuste risposte. C'è però ancora molto da migliorare".

Inter, Simone Inzaghi e la "fase difensiva da migliorare"

Nella fattispecie, Inzaghi si riferisce alla fase difensiva. Contro la Fiorentina, altri tre gol presi: "Non possiamo concedere così tanto - ha aggiunto il tecnico piacentino -, perché poi non è sempre detto che si possa recuperare. In particolare il gol di Jovic al 90' non ci sta: a quel punto la partita deve essere chiusa, nelle nostre mani".

Inter, Inzaghi: "Il rinnovo di Skriniar? Ho bravi dirigenti che ci stanno pensando"

Quindi, le parole su Milan Skriniar e la questione rinnovo, diventata ormai una telenovela: "Ho la fortuna di avere dei dirigenti bravissimi che ci stanno pensando. Abbiamo altri calciatori nella sua stessa situazione. Skriniar ha dimostrato di essere in netta crescita, dato che veniva da un brutto infortunio. Ha cominciato la preparazione in ritardo, ma ora è al livello dei suoi compagni. Da allenatore spero sempre che le situazioni contrattuali si possano risolvere positivamente".