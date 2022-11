"Futuro Lukaku: il Chelsea ha una speranza e riguarda l'Inter"

In casa Chelsea si torna a parlare del futuro di Romelu Lukaku : diversi media inglesi, tra cui l'Evening Standard, escludono un ritorno a Londra dell'attaccante belga, che sarebbe fuori dai piani futuri di Graham Potter . Il club britannico anzi spera in un Mondiale positivo da parte della punta, che possa aumentare il valore del suo cartellino, calato drasticamente nell'ultimo anno dopo la stagione negativa in Premier League e gli infortuni in nerazzurro.

Lukaku: il Chelsea ha un accordo con l'Inter ma spera nella cessione

Secondo quanto riporta l'Evening Standard, il Chelsea ha un accordo verbale con l'Inter per un prestito oneroso di circa 8 milioni di euro anche per la prossima stagione. Ma il vero obiettivo dei Blues è quello di cedere il prima possibile il giocatore, a due anni dall'acquisto record da 115 milioni di euro. Per questo la dirigenza del club spera che Lukaku brilli in Qatar, in modo da ridurre l'inevitabile minusvalenza che comporterà la sua cessione. La punta nerazzurra lunedì ha riportato un nuovo problema muscolare, a sole tre settimane dalla rassegna iridata: per lui è iniziata una corsa contro il tempo, ed è possibile che Inzaghi lo riavrà a disposizione solo dopo la pausa.